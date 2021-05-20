Зеленский заявил, что Яценюка не будет в его команде: экс-премьер ответил

Экс-премьер-министр напомнил президенту о том, какой он опыт получил, когда возглавлял правительство

Яценюк ответил на слова Зеленского о невозможности сотрудничества

Во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский упомянул экс-премьер-министра Арсения Яценюка. Он сказал, что людей "с таким опытом" не будет в его команде. В ответ Яценюк напомнил о тех вызовах, которые стояли перед его правительством.

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Об этом Арсений Яценюк написал в Facebook.

"Мой опыт – в правительстве взять ответственность за страну, против которой ведется сухопутная военная операция, продолжается горячая фаза войны. Мой опыт – это взять ответственность за страну, на счетах которой 108 тысяч гривен. Мой опыт – это принять страну разграбленной, уничтоженной, без вертикали власти. Без армии, с коррумпированной милицией, с российской газовой петлей на шее страны, с непосильным государственным долгом, с угрозой остановки выплат зарплат и пенсий людям", – написал Яценюк.

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Он напомнил, что страну передал с растущей экономикой, с возрожденной армией, с уменьшенным государственным долгом, с 90 млрд на счетах. С Соглашением об ассоциации с ЕС, выполненными требованиями для безвиза, энергетически независимую от страны-агрессора и санкциями против РФ.

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"Независимые аналитические организации с цифрами доказали, что ни одно правительство не повторило того темпа реформ моих правительств 14-16 лет", – отметил экс-премьер.

Арсений Яценюк также подчеркнул, что не собирался и не собирается в команду Владимира Зеленского.

Ранее Яценюк заявил, что власть должна не увеличивать налоги, а искать баланс между интересами государства и бизнеса.