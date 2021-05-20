"Я став його вироком": Зеленський розповів про "погані справи" Порошенко

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Глава держави Володимир Зеленський заявив, що його попередник Петро Порошенко зробив багато поганого на посаді президента, і він уже став йому вироком, очоливши державу. Про це Зеленський сказав на великій пресконференції .

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На питання журналіста Дмитра Гордона, чи стане Зеленський вироком для Порошенка, він відповів: "Я вже став його вироком, він просто не хоче зрозуміти, що сталося".

На репліку Гордона, що з Порошенка "як з гуся вода", президент відреагував: "Дивіться. Я вважаю, що він багато зробив, я вважаю, дуже серйозного, дуже поганого, коли був президентом України".

"Все це добіжить – це карма. Крім правоохоронних органів – це карма. Ми тільки поверхнево бачимо, що відбувалося. Я розумію, що у них відбувалося щодня – це кошмар. Я не хочу говорити про деталі, їх кроки, операції, їх бізнес, про реальні спеціальні блокади, щоб заробляти гроші... Вважаю найстрашнішим, що він сам не розуміє, що для нього людина – це ніщо. І це не можна виправити ні досвідом, ні освітою – воно або є, або немає. Тому я реальний вирок для нього, коли пішов у президенти", – заявив Зеленський.

Як ми вже писали, Зеленський відповів на пресконференції на запитання "Сьогодні", чи змусить "Кримська платформа" Росію забратися з Криму.

Всі подробиці в спецтемі Пресконференція Зеленського