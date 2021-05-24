Зеленський запустив аудит у Кончі-Заспі та Пущі-Водиці: кому спаковувати валізи (список)

На цей момент триває повний аудит земель і резиденцій у Кончі-Заспі та Пущі-Водиці. За словами президента Володимира Зеленського, неприпустимо, щоб там проживали ті, хто не має на це права за законом. Нині в елітному селищі Конча-Заспа живуть близько 200 орендарів, у Пущі-Водиці – до 50 орендарів.
Про це повідомляє LIGA.net.
Площа цих VIP-селищ, за даними Державного управління справами, становить майже 300 гектарів. На території Кончі-Заспи розміщений 71 дачний будинок та чотири пансіонати на 145 номерів. У Пущі-Водиці – пансіонат на 36 номерів, 30 будинків на 71 сім'ю і різні заклади: клуб-їдальня, буфет, склади, пральня, магазин, більярдна, відзначає портал.
Повний список орендарів у Кончі-Заспі на 18 травня 2021 року:
У списку серед інших можна бачити таких персон:
- Демченко – ймовірно, перший заступник секретаря РНБО і колишній заступник міністра закордонних справ Руслан Демченко;
- Фесенко – колишній нардеп від Партії регіонів;
- Близнюк – екснардеп Януковича, ексміністр ЖКГ;
- Пустовойтенко – колишній прем'єр-міністр України часів Кучми;
- Кінах – п'ятий секретар РНБО і 18-й міністр економіки;
- Пасенюк – очевидно, Макар Пасенюк, колишній радник Порошенка, керівний партнер Investment Capital Ukraine;
- Звягільський – екснардеп і колишній перший віцепрем'єр;
- Омельченко – колишній мер Києва;
- Горбулін – екссекретар РНБО;
- Білозір – екснардепка і колишній міністр культури;
- Мельник – ексміністр аграрної політики (в уряді Януковича), з 2010 року перший заступник голови правління "Миронівського хлібопродукту";
- Литвин – колишній спікер ВРУ;
- Кучма – другий президент України.
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Список орендарів у Пущі-Водиці на 18 травня 2021 року:
За словами Зеленського, поки люди обіймали посади, вони мали право проживати в цих будинках. Однак вони досі там, а якщо не самі ексчиновники, то їхні діти або друзі.
"Вони всі повинні виїхати", – сказав Володимир Зеленський.
За словами президента, влада надасть концепцію щодо ВДНГ, а також Пущі-Водиці та Кончі-Заспи – хто там житиме і на яких умовах.
Раніше Зеленський розповів, коли з'їде з державної дачі в Кончі-Заспі.