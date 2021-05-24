Зеленский запустил аудит в Конче-Заспе и Пуще-Водице: кому паковать чемоданы (список)

Зеленский устроил аудит элитных поселков, многим грозит выселение
В настоящий момент идет полный аудит земель и резиденций в Конче-Заспе и Пуще-Водице. По словам президента Владимира Зеленского, недопустимо, чтобы там проживали те, кто не имеет на это права по закону. Сейчас в элитном поселке Конча-Заспа живут около 200 арендаторов, в Пуще-Водице – до 50 арендаторов.
Об этом сообщает LIGA.net.
Площадь этих VIP-поселков, по данным Государственного управления делами, составляет почти 300 гектаров. На территории Кончи-Заспы размещен 71 дачный дом и четыре пансионата на 145 номеров. В Пуще-Водице – пансионат на 36 номеров, 30 домов на 71 семью и разные заведения: клуб-столовая, буфет, склады, прачечная, магазин, бильярдная, отмечает портал.
Полный список арендаторов в Конче-Заспе на 18 мая 2021 года:
Список арендаторов в Конча-Заспе
В списке среди прочих можно видеть следующих персон:
- Демченко – вероятно, первый заместитель секретаря СНБО и бывший замглавы МИД Руслан Демченко;
- Фесенко – бывший нардеп от Партии регионов;
- Близнюк – экс-нардеп Януковича, экс-министр ЖКХ;
- Пустовойтенко – бывший премьер-министр Украины времен Кучмы;
- Кинах – пятый секретарь СНБО и 18-й министр экономики;
- Пасенюк – скорее всего, Макар Пасенюк, бывший советник Порошенко, управляющий партнер Investment Capital Ukraine;
- Звягильский – экс-нардеп и бывший первый вице-премьер;
- Омельченко – бывший мэр Киева;
- Горбулин – экс-секретарь СНБО;
- Билозир – экс-нардеп и бывший министр культуры;
- Мельник – экс-министр аграрной политики (в правительстве Януковича), с 2010 года первый замглавы правления "Мироновского хлебопродукта";
- Литвин – бывший спикер ВРУ;
- Кучма – второй президент Украины.
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Список арендаторов в Пуще-Водице на 18 мая 2021 года:
Список арендаторов в Пуща-Водице
По словам Зеленского, пока люди занимали должности, они имели право проживать в этих домах. Однако они до сих пор там, а если не сами экс-чиновники, то их дети или друзья.
"Они все должны уехать", – сказал Владимир Зеленский.
По словам президента, власти представят концепцию относительно ВДНХ, а также Пущи-Водицы и Кончи-Заспы – кто там будет жить и на каких условиях.
Ранее Зеленский рассказал, когда съедет с госдачи в Конче-Заспе.