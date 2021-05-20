Вони всі повинні поїхати: Зеленський про аудит держземель в Кончі-Заспі і Пущі-Водиці

Президент запевнив, що на держдачі не заїдуть люди з його команди чи хтось пов'язаний з ним

Зеленський про держдачі та аудит земель / Фото: Скріншот з YouTube

Президент України Володимир Зеленський доручив провести повний аудит земель і резиденцій в Кончі-Заспі і Пущі-Водиці та встановити, хто там зараз живе і на яких підставах.

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Про це президент Зеленський заявив на пресконференції.

"Ревізія йде. Я поставив завдання зробити фундаментальну ревізію. По-перше, хочу, щоб закінчились всі інсинуації, що президент живе на держдачі за парканом. Там 100 будівель. Там завжди жили багато чиновників різних часів. Я вважаю несправедливо, що там навіть президенти живуть. А там є така частина", – сказав він.

За його словами, поки ці люди обіймали посади, вони мали право проживати у цих будинках. Проте вони досі там, а якщо не самі ексчиновники, то їхні діти чи друзі.

"Заїжджає якась людина. Контракт був до того, як у нас з'явився новий керівник ДОЗ, ще до мого президентства. Хто ця людина? Мені цікаво. Заїхала людина, я ж також боявся, що не дай Боже хтось з нашої команди. Мені сказали, що це пластичний хірург", – пояснив Зеленський.

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Після цього президент попросив повну ревізію тих, хто проживає на держдачах. Він переконаний: недопустимо, щоб там проживали ті, хто не має на це права за законом.

"Вони всі повинні поїхати. Замість них не заїдуть люди які повязані зі мною. Правда, якщо люди, які за мене голосували, вони повязані зі мною? Вони можуть", – сказав президент.

Влада презентує концепцію щодо ВДНГ, Пущі-Водиці та Кончі-Заспи та представить, хто там буде жити і за яких умов.

"Мої люди туди не заїдуть, не хвилюйтеся", - підсумував Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Рада національної безпеки і оборони доручила провести аудит угод про продаж земельних ділянок і будівництво будинків в Кончі-Заспі та Пущі-Водиці.