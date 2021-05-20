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Вони всі повинні поїхати: Зеленський про аудит держземель в Кончі-Заспі і Пущі-Водиці

20 травня, 15:39

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Президент запевнив, що на держдачі не заїдуть люди з його команди чи хтось пов'язаний з ним

Зеленський про держдачі та аудит земель

Зеленський про держдачі та аудит земель / Фото: Скріншот з YouTube

Президент України Володимир Зеленський доручив провести повний аудит земель і резиденцій в Кончі-Заспі і Пущі-Водиці та встановити, хто там зараз живе і на яких підставах.

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Про це президент Зеленський заявив на пресконференції.

"Ревізія йде. Я поставив завдання зробити фундаментальну ревізію. По-перше, хочу, щоб закінчились всі інсинуації, що президент живе на держдачі за парканом. Там 100 будівель. Там завжди жили багато чиновників різних часів. Я вважаю несправедливо, що там навіть президенти живуть. А там є така частина", – сказав він.

За його словами, поки ці люди обіймали посади, вони мали право проживати у цих будинках. Проте вони досі там, а якщо не самі ексчиновники, то їхні діти чи друзі.

"Заїжджає якась людина. Контракт був до того, як у нас з'явився новий керівник ДОЗ, ще до мого президентства. Хто ця людина? Мені цікаво. Заїхала людина, я ж також боявся, що не дай Боже хтось з нашої команди. Мені сказали, що це пластичний хірург", – пояснив Зеленський.

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Після цього президент попросив повну ревізію тих, хто проживає на держдачах. Він переконаний: недопустимо, щоб там проживали ті, хто не має на це права за законом.

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"Вони всі повинні поїхати. Замість них не заїдуть люди які повязані зі мною. Правда, якщо люди, які за мене голосували, вони повязані зі мною? Вони можуть", – сказав президент.

Влада презентує концепцію щодо ВДНГ, Пущі-Водиці та Кончі-Заспи та представить, хто там буде жити і за яких умов.

"Мої люди туди не заїдуть, не хвилюйтеся", - підсумував Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Рада національної безпеки і оборони доручила провести аудит угод про продаж земельних ділянок і будівництво будинків в Кончі-Заспі та Пущі-Водиці.

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