Всі дізнаються правду – РНБО проведе аудит госземель в Конча-Заспі і Пущі-Водиці

За словами Зеленського, в кінці 2014 року, при колишньому президенті, постановою уряду був затверджений перелік осіб, які мають право на пільгове проживання

/ Фото: Офис Президента Украины

Рада національної безпеки і оборони доручила провести аудит угод про продаж земельних ділянок і будівництво будинків в Кончі-Заспі і Пущі-Водиці.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми торкнулися важливе питання – це державні землі і будинки в Конча-Заспі і Пущі-Водиці. Загалом, мова йде про майже 400 гектарах заповідної землі і більше 100 державних будівель і дач" , – зазначив глава держави.

За його словами, в кінці 2014 року, при колишньому президенті, постановою уряду був затверджений перелік осіб, які мають право на пільгове проживання.

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Секретар РНБО Олексій Данилов також зазначив , Що на 365 гектарах державної землі розташовані 103 будинки – "найближчим часом все дізнаються, що там роблять ці люди".

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"Коли там живе президент, мені зрозуміло. Але коли там живе директор корпорації" Богдан "або дружина якогось віце-прем'єр-міністра, який працював в минулому і зараз не має відношення до держуправління, то виникають питання, як вони там залишилися і що вони там роблять" , – заявив Данилюк.

Як повідомлялося раніше, РНБО ввів санкції стосовно понад півтисячі так званих "злодіїв в законі".

Всі подробиці в спецтемі Засідання РНБО