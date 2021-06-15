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Лазівка з правками ВР не пройшла. Зеленський ветував закон про в'язницю для чиновників

15 червня 2021 10:06

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Президент вважає, що депутати вигадали спосіб приховати інформацію про майно та внесли правки в закон

Президент України Володимир Зеленський ветував закон, який послаблює відповідальність за недостовірне декларування. Депутати ВР внесли правки про майно членів сім'ї чиновників.

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Про це повідомляється на сайті глави держави.

Згідно з цими правками, майно членів родини чиновника вноситься в декларацію тільки в тому випадку, якщо власник сам про них заявить. Таким чином депутати вигадали черговий спосіб приховати свої доходи, тому президент повернув закон до парламенту.

"Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі", – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Верховна Рада в другому читанні підтримала законопроєкт №4651 про введення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування чиновниками. У цьому законі передбачені нові штрафи і в'язниця для чиновників.

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Також читайте в матеріалі "Сьогодні", чому важливий закон про в'язницю за брехню у деклараціях.

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