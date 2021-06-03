Чиновників саджатимуть за брехню в деклараціях – Рада ухвалила закон

Депутати встановили поріг брехні, за перевищення якого депутати або чиновники можуть потрапити до в'язниці

Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт №4651 про введення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування чиновниками. Відповідний документ підтримали 307 народних депутатів.

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Законопроєктом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу.

Нові штрафи і в'язниця для чиновників

Умисне внесення недостовірних відомостей до декларації, які перевищують 500-2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (1 135 000 – 4 540 000 грн) – штраф 51 000-68 000 грн. Або за це ж порушення можуть бути громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Брехня в декларації на суму від 4 540 000 грн – штраф 68 000-85 000 грн або громадські роботи 150-240 годин, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Умисне неподання декларації – штраф 42 500-51 000 грн або громадські роботи 150-240 годин. Спочатку планувався ще і тюремний термін, але замінили його на обмеження свободи на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Нардеп від "Голосу" Олександра Устінова зазначила, що тепер вигідніше взагалі не вносити дані до декларації, ніж збрехати і сісти у в'язницю.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", на початку грудня 2020 року Верховна Рада повернула покарання за брехню в деклараціях. Мінімальний поріг, з якого настає відповідальність для чиновників, – за брехню на суму від 227 000 грн світить адміністративна відповідальність.

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Нагадаємо, Рада заборонила використання поліетиленових пакетів: