Лазейка с правками ВР не прошла. Зеленский ветировал закон о тюрьме для чиновников

Президент считает, что депутаты придумали способ скрыть информацию об имуществе и внесли правки в закон

Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон, который ослабляет ответственность за недостоверное декларирование. Депутаты ВР внесли правки об имуществе членов семьи чиновников.

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Об этом сообщается на сайте главы государства.

Согласно этим правкам, имущество членов семьи чиновника вносится в декларацию только в том случае, если собственник сам о них заявит. Таким образом депутаты придумали очередной способ, как скрыть свои доходы, поэтому президент вернул закон в парламент.

"Уголовная ответственность за недостоверное декларирование сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы", - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №4651 о введении уголовной ответственности за недостоверное декларирование чиновниками. В этом законе предусмотрены новые штрафы и тюрьма для чиновников.

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