"За хвилину дзвонить Арахамії": Корнієнко про реакцію Зеленського на закон про в'язницю для чиновників

Президент у шоці від правки в законі, яка звільняє від кримінальної відповідальності, якщо чиновник не знав про майно своєї дружини

Президент Володимир Зеленський ветує законопроєкт №4651 про в'язницію за брехню у деклараціях через прийняту правку про майно членів сім'ї чиновників. Причому глава держави миттєво прийняв рішення і відразу повідомив про це депутатам у парламенті.

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Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, закон був прийнятий з розумінням того, що все одно буде вето президента.

"Я називаю це найшвидшим вето в історії: коли ти голосуєш, а президент вже через хвилину дзвонить Давиду (Арахамії) і каже, що його ветує. Дійсно, є група депутатів, які по-різному розуміють і по-різному трактують, зокрема, висновки КСУ щодо декларування... Ми враховуватимемо пропозиції президента", – сказав Корнієнко.

Він назвав сумнівною поправку нардепа Ігоря Фірса, яка стосувалася нібито зручності для декларантів.

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"Він вважає, що якщо декларант не обізнаний про наявність активів у його дружини або членів сім'ї, які з ним проживають і підпадають під декларування, то це не є кримінальним правопорушенням, тому що ти ж не знаєш. Ця правка так виписана, що якщо мені дружина не сказала, що вона купила авто, то я про це нібито не знаю і не повинен його декларувати. Це дуже сумнівно", – сказав нардеп.

Відзначимо, що, згідно з карткою документа на сайті парламенту, на цей момент президент ще не ветував закон. Він лише заявляв про свій намір.

Читайте детальніше у нашому матеріалі, чим важливий закон про в'язницю за брехню у деклараціях.

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