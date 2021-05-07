Зеленський затвердив положення про Центр протидії дезінформації: що потрібно знати

/ Фото: president.gov.ua
Президент Володимир Зеленський затвердив положення про Центр протидії дезінформації в Україні. Документ визначає, хто буде призначати керівника центру і чим буде займатися цей орган.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Документ встановлює наступні норми для ЦПД:
- гранична чисельність працівників Центру становить 52 людини;
- Кабінет міністрів повинен у двотижневий строк визначити умови оплати праці працівників центру;
- центр підпорядкований Раді національної безпеки і оборони України, загальний напрямок і координацію його діяльності здійснює секретар РНБО;
- центр протидії дезінформації очолює керівник, якого призначає і звільняє з посади президент.
Читайте також: Єрмак презентував Центр протидії дезінформації, який діятиме на базі РНБО
"ЦПД забезпечує протидію як наявним, так і прогнозованим загрозам нацбезпеці та національним інтересам в інформаційній сфері, виявляє та протидіє дезінформації, пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, а також має запобігати спробам маніпулювання громадською думкою", – йдеться в повідомленні.
В обов'язки центру також входить:
- аналіз і моніторинг стану інформаційної безпеки і присутності України у світовому інформаційному просторі;
- виявлення і вивчення поточних і прогнозованих загроз інформаційній безпеці України;
- забезпечення РНБО інформаційно-аналітичними матеріалами з інформаційної безпеки України;
- участь в розробці та реалізації Стратегії інформаційної безпеки.
Раніше президент Володимир Зеленський призначив главою Центру протидії дезінформації Поліну Лисенко, яка раніше працювала в НАБУ, Офісі генпрокурора, а останнє місце роботи – в "Укразалізниці".