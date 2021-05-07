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Зеленський затвердив положення про Центр протидії дезінформації: що потрібно знати

7 травня, 23:20

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент підписав указ, який буде регулювати діяльність Центру

/ Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський затвердив положення про Центр протидії дезінформації в Україні. Документ визначає, хто буде призначати керівника центру і чим буде займатися цей орган.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Документ встановлює наступні норми для ЦПД:

  • гранична чисельність працівників Центру становить 52 людини;
  • Кабінет міністрів повинен у двотижневий строк визначити умови оплати праці працівників центру;
  • центр підпорядкований Раді національної безпеки і оборони України, загальний напрямок і координацію його діяльності здійснює секретар РНБО;
  • центр протидії дезінформації очолює керівник, якого призначає і звільняє з посади президент.

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"ЦПД забезпечує протидію як наявним, так і прогнозованим загрозам нацбезпеці та національним інтересам в інформаційній сфері, виявляє та протидіє дезінформації, пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, а також має запобігати спробам маніпулювання громадською думкою", – йдеться в повідомленні.

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В обов'язки центру також входить:

  • аналіз і моніторинг стану інформаційної безпеки і присутності України у світовому інформаційному просторі;
  • виявлення і вивчення поточних і прогнозованих загроз інформаційній безпеці України;
  • забезпечення РНБО інформаційно-аналітичними матеріалами з інформаційної безпеки України;
  • участь в розробці та реалізації Стратегії інформаційної безпеки.

Раніше президент Володимир Зеленський призначив главою Центру протидії дезінформації Поліну Лисенко, яка раніше працювала в НАБУ, Офісі генпрокурора, а останнє місце роботи – в "Укразалізниці".

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