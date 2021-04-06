Правда – головна зброя. Україна представила послам Центр протидії дезінформації

Створений на базі Ради нацбезпеки і оборони України Центр протидії дезінформації може стати міжнародним засобом боротьби з фейковий новинами. Зокрема, російського походження.

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Про це, як повідомляє пресслужба Офісу президента України, на презентації Центру послам західних країн – партнерів України заявив керівник ОПУ Андрій Єрмак.

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Він зазначив, що Україна була "полігоном і центром дезінформації" з боку РФ, причому не тільки щодо Донбасу й окупованого Криму, а й фактично всіх сфер життя.

"Сподіваюся, що Центр стане не лише українським центром протидії дезінформації, а й міжнародним", – додав Єрмак.

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Центр уже почав працювати – нині він вибудовує комунікацію між усіма державними установами і планує почати координацію з іноземними партнерами.

"Хочемо, щоб наша протидія та профілактика захищала не тільки нас, а й наших партнерів. Думаю, що в кожної країни є свій сумний досвід дезінформації, яка поширюється РФ", – підкреслив глава ОПУ.

/ Фото: Офис Президента Украины

Він також представив керівницю Центру – призначену президентом Поліну Лисенко.

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"Правда буде головною зброєю роботи Центру", – говорить Лисенко.

За її словами, у Центру є три головні мети:

акцентувати увагу на важливості захисту інформаційної сфери національної безпеки України;

протидіяти пропаганді, деструктивній дезінформації та кампаніям;

перешкоджати маніпуляціям суспільною думкою.

Основна увага приділятиметься протидії поширенню неправдивої інформації в інтернеті і фейків у ЗМІ.

Лисенко висловила готовність використовувати досвід міжнародних партнерів України і надію на ефективну співпрацю з ними.

Присутній на презентації секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що роботу з протидії дезінформації вели і раніше, але, ініціювавши створення окремої інституції, президент надав їй поштовх.

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На зустрічі були присутні багато іноземних дипломатів: посли "Великої сімки", Фінляндії, Ізраїлю, глави представництв ЄС і НАТО.

З української сторони також брали участь заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква та заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський.

Нагадаємо, що раніше за організацію Центру протидії дезінформації виступив президент Володимир Зеленський.

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