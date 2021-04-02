Зеленський призначив главу Центру протидії дезінформації: хто така Поліна Лисенко

Президент Володимир Зеленський призначив главою Центру протидії дезінформаціїПоліну Лисенко, яка раніше працювала в НАБУ, Офісі генпрокурора, а останнє місце роботи – в "Укразалізниці".
Відповідний указ опублікований на сайті ОПУ.
Раніше на форумі "Україна 30" Поліна Лисенко розповідала, що цей орган створений з метою протидії загрозам національній безпеці і національним інтересам України в інформаційній сфері, боротьби з пропагандою, недопущення маніпулювання громадською думкою.
"Центр повинен стати надійним щитом для громадян та держави від інформаційних загроз, які виникають як ззовні, так і всередині країни та спрямовані на розхитування державних інститутів і маніпулювання суспільною думкою", – говорила вона.
Що відомо про Поліну Лисенко
- У 2015 році закінчила магістратуру у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (магістр права), до 2019 року навчалася в цьому вузі в аспірантурі. Кандидат юридичних наук.
- У 2013 – 2015 роках працювала на посаді молодшого юриста в приватній юридичній компанії.
- З квітня 2015 року до вересня 2019-го була помічником першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України.
- До березня 2020-го обіймала посаду начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу генерального прокурора.
- Працювала керівником проекту з розвитку судової гілки влади і міжнародного співробітництва Офісу простих рішень і результатів.
- Має подяку від директора ФБР (США) за спільну успішну операцію Офісу генпрокурора і ФБР.
- З вересня 2020 року – директор Департаменту інформаційної політики та зв'язків з громадськістю "Укрзалізниці".
Як повідомляли новини "Сьогодні", Зеленський раніше розповідав, що Центр буде протистояти ворожій пропаганді у всьому світі.
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