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Зеленський призначив главу Центру протидії дезінформації: хто така Поліна Лисенко

2 квітня, 17:21

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Останнім місцем роботи Лисенко була пресслужба Укрзалізниці

Президент Володимир Зеленський призначив главою Центру протидії дезінформаціїПоліну Лисенко, яка раніше працювала в НАБУ, Офісі генпрокурора, а останнє місце роботи – в "Укразалізниці".

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Відповідний указ опублікований на сайті ОПУ.

Раніше на форумі "Україна 30" Поліна Лисенко розповідала, що цей орган створений з метою протидії загрозам національній безпеці і національним інтересам України в інформаційній сфері, боротьби з пропагандою, недопущення маніпулювання громадською думкою.

"Центр повинен стати надійним щитом для громадян та держави від інформаційних загроз, які виникають як ззовні, так і всередині країни та спрямовані на розхитування державних інститутів і маніпулювання суспільною думкою", – говорила вона.

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Що відомо про Поліну Лисенко

  • У 2015 році закінчила магістратуру у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (магістр права), до 2019 року навчалася в цьому вузі в аспірантурі. Кандидат юридичних наук.
  • У 2013 – 2015 роках працювала на посаді молодшого юриста в приватній юридичній компанії.
  • З квітня 2015 року до вересня 2019-го була помічником першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України.
  • До березня 2020-го обіймала посаду начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу генерального прокурора.
  • Працювала керівником проекту з розвитку судової гілки влади і міжнародного співробітництва Офісу простих рішень і результатів.
  • Має подяку від директора ФБР (США) за спільну успішну операцію Офісу генпрокурора і ФБР.
  • З вересня 2020 року – директор Департаменту інформаційної політики та зв'язків з громадськістю "Укрзалізниці".
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Як повідомляли новини "Сьогодні", Зеленський раніше розповідав, що Центр буде протистояти ворожій пропаганді у всьому світі.

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Володимир Зеленський Поліна Лисенко Центр протидії дезінформації

Джерело: Сьогодні

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