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Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации: что нужно знать

7 мая, 23:20

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент подписал указ, который будет регулировать деятельность Центра

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации в Украине. Документ определяет, кто будет назначать руководителя центра и чем будет заниматься этот орган.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Документ устанавливает следующие нормы для ЦПД:

  • предельная численность работников Центра составляет 52 человека;
  • Кабинет министров должен в двухнедельный срок определить условия оплаты труда сотрудников Центра;
  • центр подчинен Совету национальной безопасности и обороны Украины, общее направление и координацию его деятельности осуществляет секретарь СНБО;
  • центр противодействия дезинформации возглавляет руководитель, которого назначает и освобождает от должности президент.

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"ЦПД обеспечивает противодействие как имеющимся, так и прогнозируемым угрозам нацбезопасности и национальным интересам в информационной сфере, выявление и противодействует дезинформации, пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям", - говорится в сообщении.

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В обязанности центра также входит:

  • анализ и мониторинг состояния информационной безопасности и присутствия Украины в мировом информационном пространстве;
  • выявление и изучение текущих и прогнозируемых угроз информационной безопасности Украины;
  • обеспечение СНБО информационно-аналитическими материалами по информационной безопасности Украины;
  • участие в разработке и реализации Стратегии информационной безопасности.

Ранее президент Владимир Зеленский назначил главой Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко, которая ранее работала в НАБУ, Офисе генпрокурора, а последнее место работы – в "Укразализныце".

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