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Зеленський скликав РНБО: частина засідання буде таємною

15 квітня, 11:12

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Сьогодні чекаємо нові гучні рішення влади – готуються санкції і обговорення ескалації на фронті

Президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому розглянуть загострення ситуації на Донбасі, а також введення санкцій проти контрабандистів.

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Про це повідомляє Офіс глави держави.

Донбас

Ескалація конфлікту на Донбасі стане однією з ключових тем засідання. Обговорення цього питання відбудеться в таємному режимі.

На Банковій зазначають, що держава цілком розуміє всі ризики, прораховує будь-які варіанти розвитку подій, має відповідну інформацію з усіх актуальних напрямків і постійно корелює свої позиції з партнерами.

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Санкції проти контрабандистів

На РНБО розглянуть другий розширений пакет персональних санкцій стосовно організаторів і виконавців контрабандних схем. Раніше було вжито заходів стосовно ТОП-10 контрабандистів України.

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Контрабанда, яка за десятиліття набула загрозливих масштабів, істотно підриває нашу економічну безпеку та вимагає невідкладних рішень, кажуть в ОПУ.

Що ще буде на РНБО

На засіданні також обговорять ширші питання, що стосуються економічної безпеки держави. Серед важливих питань також кібербезпека.

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Крім того, будуть винесені на розгляд членів РНБО спеціальні питання від глави держави.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в ЗМІ з'явилася інформація, що Зеленський позбавив українського громадянства двох контрабандистів з ТОП-10.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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Донбас контрабанда РНБО санкції Володимир Зеленський

Джерело: Сьогодні

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