Зеленський знову скликає РНБО: в ЗМІ назвали дату

Традиційна для корупціонерів і проросійських сил чорна п'ятниця скасовується – РНБО вперше збереться в інший день тижня

Чергове засідання Ради національної безпеки і оборони, яке так і не відбулиоя 9 квітня, пройде в цей четвер.

Реклама

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела.

Виданню повідомили, що на Банковій зберуться 15 квітня, ось тільки ще не визначений перелік питань.

Варто відзначити, що на сьогоднішньому засіданні уряду затвердили Стратегію оборонно-промислового комплексу. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що документ передадуть РНБО. Можливо, це питання буде завтра на порядку денному.

"Документ містить основні пріоритети та вектори розвитку ОПК. З урахуванням усіх актуальних загроз.

Серед важливих акцентів стратегії – це запровадження стандартів НАТО, корпоратизація підприємств ОПК, імпортозаміщення критичних матеріалів, підтримка інновацій через стимулюючі економічні та фінансові механізми. Документ підтриманий нашими міжнародними партнерами і пройшов не один раунд обговорень з кращими експертами", – сказала глава уряду.

Реклама

Відзначимо, що традиційну для РНБО п'ятницю скасували, судячи з усього, через візит президента Володимира Зеленського до Франції.

Як повідомляли новини "Сьогодні", секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україна не повертатиме Донбас силою, але свою землю не віддасть.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама