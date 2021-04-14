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Зеленський знову скликає РНБО: в ЗМІ назвали дату

14 квітня, 15:57

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Традиційна для корупціонерів і проросійських сил чорна п'ятниця скасовується – РНБО вперше збереться в інший день тижня

Чергове засідання Ради національної безпеки і оборони, яке так і не відбулиоя 9 квітня, пройде в цей четвер.

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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела.

Виданню повідомили, що на Банковій зберуться 15 квітня, ось тільки ще не визначений перелік питань.

Варто відзначити, що на сьогоднішньому засіданні уряду затвердили Стратегію оборонно-промислового комплексу. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що документ передадуть РНБО. Можливо, це питання буде завтра на порядку денному.

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"Документ містить основні пріоритети та вектори розвитку ОПК. З урахуванням усіх актуальних загроз.
Серед важливих акцентів стратегії – це запровадження стандартів НАТО, корпоратизація підприємств ОПК, імпортозаміщення критичних матеріалів, підтримка інновацій через стимулюючі економічні та фінансові механізми. Документ підтриманий нашими міжнародними партнерами і пройшов не один раунд обговорень з кращими експертами", – сказала глава уряду.

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Відзначимо, що традиційну для РНБО п'ятницю скасували, судячи з усього, через візит президента Володимира Зеленського до Франції.

Як повідомляли новини "Сьогодні", секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україна не повертатиме Донбас силою, але свою землю не віддасть.

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засідання РНБО
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