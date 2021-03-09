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Зеленський збирає нове засідання РНБО: Данілов назвав дату

9 березня, 13:32

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Останнім часом засідання на Банковій по п'ятницях закінчуються гучними рішеннями

Чергове засідання Ради національної безпеки і оборони під головуванням президента Володимира Зеленського відбудеться 12 березня. Про це заявив на форумі "Україна 30" секретар РНБО Олексій Данілов.

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Він зазначив, що ще минулого тижня з президентом були узгоджені питання, які будуть розглядатися в цю п'ятницю на засіданні. Він також уточнив, що саме президент формує порядок денний засідання, а апарат РНБО супроводжує необхідними документами.

"Я хочу, щоб ви не робили якогось кітчу, я перепрошую, із засідань РНБО. У нас в плановому режимі п'ятнця – це день Ради нацбезпеки і оборони, і ми раз або два рази на місяць при необхідності збираємо засідання і проговорюємо питання, важливі для країни", – сказав Данилов.

При цьому він не розповів, що саме планують обговорювати на черговому засіданні.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на крайньому засіданні РНБО, 26 лютого, були введені санкції проти ексчиновників часів Януковича. До чорного списку потрапили і колишні військові, і міністри.

Читайте детальніше, що ще обговорювали на засіданні РНБО 26 лютого.

Відео: Сьогодні
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РНБО Володимир Зеленський Олексій Данілов

Джерело: Сьогодні

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