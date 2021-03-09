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Зеленский собирает новое заседание СНБО: Данилов назвал дату

9 марта, 13:32

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В последнее время заседания на Банковой по пятницам заканчиваются громкими решениями

Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Владимира Зеленского состоится 12 марта. Об этом заявил на форуме "Украина 30" секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Он отметил, что еще на прошлой неделе с президентом были согласованы вопросы, которые будут рассматриваться в эту пятницу на заседании. Он также уточнил, что именно президент формирует повестку дня заседания, а аппарат СНБО сопровождает необходимыми документами.

"Я хочу, чтобы вы не делали какой-то китч, я извиняюсь, из заседаний СНБО. У нас в плановом режиме пятница – это день Совета нацбезопасности и обороны, и мы раз или два раза в месяц при необходимости собираем заседание и проговариваем вопросы, важные для страны", – сказал Данилов.

При этом он не рассказал, что именно планируют обсуждать на очередном заседании.

Как сообщали новости "Сегодня", на крайнем заседании СНБО, 26 февраля, были введены санкции против экс-чиновников времен Януковича. В черный список попали и бывшие военные, и министры.

Читайте подробней, что еще обсуждали на заседании СНБО 26 февраля.

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СНБО Владимир Зеленский Алексей Данилов

Источник: Сегодня

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