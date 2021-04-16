Зеленський зустрівся с Макроном: як зустріли президента у Парижі (відео)

Президент Володимир Зеленський прибув до Франції з офіційним візитом і зустрівся з французьким лідером Еммануелем Макроном, з яким почав переговори віч-на-віч. Про це повідомляє Офіс глави держави.
Українського лідера Макрон зустрів біля Єлісейського палацу і вони вирушили на переговори. Також сьогодні до них по відеозв'язку приєднається канцер Німеччини Ангела Меркель – буде практично "нормандський формат".
Вже точно відомо, що головною темою розмови і з Макроном, і потім у тристоронньому форматі стане російська агресія – війська РФ поблизу кордонів України і загострення на Донбасі.
Напередодні в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro Зеленський розповів, що врятує "нормандський формат". За його словами, за результатами візиту він дуже розраховує на допомогу Макрона в активізації переговорів щодо Донбасу.
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