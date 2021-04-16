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Штучне дихання: Зеленський розповів, що врятує "нормандський формат"

16 квітня, 10:08

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

"Нормандський формат" був у комі до 2019 року, а тепер виникли нові проблеми, визнав президент України

З вирішенням ситуації, в якій Росія постійно блокує зустріч "Нормандської четвірки", може допомогти президент Франції Еммануель Макрон. Його підтримка стане свого роду штучним диханням для "нормандського формату", який ожив наприкінці 2019 року, але тепер знову не може повноцінно працювати.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті Le Figaro.

"Думаю, що штучне дихання може зробити зараз саме пан Макрон (президент Франції Емануель Макрон. – Ред.)... Мені здається, що "нормандський формат" був у комі, потім ми змогли зустрітися в кінці 2019 року. І дійсно я побачив, що у цього формату, якщо продовжувати алегорію, б’ється серце, з’явився пульс. Але зараз ми бачимо, що зі здоров’ям формату є проблеми через те, що один орган не хоче працювати. Тут потрібна підтримка, насамперед пана Макрона, і тоді, будемо вірити, з’явиться бажання у Росії. Тому що зараз, що б там не говорили Росія чи її представники в Тристоронній контактній групі в Мінську, я точно знаю, що вони все блокують", – сказав Зеленський.

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Нагадаємо, що "нормандський саміт" в Берліні був запланований на квітень 2020 року.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук говорив, що якщо Росія відмовиться від "нормандської зустрічі" – значить, хоче війни.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Нормандської четвірки

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Росія Німеччина Франція Украина Володимир Зеленський Нормандська четвірка нормандський формат Еммануель Макрон
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