Плани Кремля, розмова з Путіним і перевірка Байдена – головне з інтерв'ю Зеленського

Президент вважає, що Кремль намагається змусити українців боятися, але подібна риторика загрожує безпеці як Європи, так і самої Росії

Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю французькому виданню Le Figaro. Глава держави розповів про ескалацію на Донбасі, загрозу повномасштабної війни, а також про перспективи "нормандського формату".

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Журналісти "Сьогодні" зібрали головні тези.

Україна повинна бути в ЄС

За словами президента, наша країна мусить отримати статус члена Європейського Союзу.

"Це справедливо. Тоді ми будемо відчувати себе суб'єктами. Тоді громадяни України ніколи не будуть відчувати себе самотніми. Це важливо", – зазначив він.

Що зараз Росія робить на Донбасі

Зеленський вважає, що Кремль намагається змусити українців боятися.

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"Але ми всі розуміємо – це тиск. Тиск політичний, мілітаризований, психологічний. Чому психологічний? Тому що вони стріляють і чекають, що ми будемо відповідати так само. Мало того, вони "чекають", що ми підемо на сході України в наступ. але ми не дамо їм "такого щастя", – зазначив політик.

Президент додав, що подібна риторика Москви загрожує безпеці як Європи, так і самої Росії.

"Спочатку була паспортизація на тимчасово окупованому Донбасі. Зараз там 250-300 тис. осіб з російськими паспортами. Вони це роблять, щоб потім сказати, що "ми захищаємо громадян Росії". Дивіться: це наша земля, наша територія, на всіх не умовних, а реальних картах світу".

Росія перевіряє президента Байдена

Зеленський не виключає, що Кремль своїми діями на Донбасі перевіряє американського лідера Джо Байдена.

"У будь-якому разі, мені здається, що це якимось чином пов'язано. Я думаю, що всі в світі демонструють свої м'язи. Хотілося б просто, щоб не за рахунок України", – заявив він.

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Колаж: "Сьогодні"

Президент порівняв Росію з типом людей, які не радіють за інших, а "в кожній перемозі бачать щось негативне".

"Вважають, що ви щось украли, тому у вас є автомобіль. Я не розумію, коли це сталося, що Росія почала не радіти українським перемогам, вдалим крокам, щастю українців. Напевно, з моменту незалежності. Тому що Україна подорослішала і просто прагне до того, що їй належить. І ми – точно не власність Росії".

Путін хоче забрати Донбас

Зеленський вважає, що навіть якщо російський президент і спробує забрати Донбас, то зробити він цього не зможе.

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"Ми чули цю риторику, що він візьме весь Донбас. Але ви повинні знати наш народ, і я хотів би, щоб ви розуміли мене: ми не дамо їм жодного сантиметра нашої землі. Чого б нам це не коштувало. І це дуже важливо розуміти", – підкреслив президент.

Скільки часу потрібно на повернення Криму

"Для мене Крим і Донбас нікуди не йшли, і це – точно наші території. І вони не будуть щасливі без України", – вважає він.

Президент підкреслив, що окуповані території не стануть щасливими без України – "в Абхазії, Придністров'ї я не бачив там якогось наукового прориву, крутих підприємств, хмарочосів Гонконгу, я не бачив там життя".

"Є люди в Криму, які свого часу кричали, що прийде Росія, і вони будуть "перлиною біля моря". Але нічого не сталося. Стало гірше: туризму немає, підприємств немає, роботи немає, ціни високі, води немає. Тому я вважаю, що для них немає майбутнього без України", – зазначив політик.

Чи намагався Зеленський поговорити з Путіним?

"Я попросив керівника Офісу зв'язатися. Я хотів поговорити з Путіним. Але вони не підтвердили розмову – розмови не було. Спочатку вони офіційно сказали, що запиту не було. Але я пам'ятаю", – заявив глава держави.

Чи мертвий "нормандський формат"?

Президент висловив сподівання, що реанімувати "нормандський формат" допоможуть Еммануель Макрон і Ангела Меркель.

"Думаю, що штучне дихання може зробити зараз саме пан Макрон. Так, саме зараз. Мені здається, що "нормандський формат" був у комі, потім ми змогли зустрітися наприкінці 2019 року. І дійсно я побачив, що у цього формату, якщо продовжувати алегорію, б'ється серце, з'явився пульс", – вважає він.

/ Фото: kremlin.ru

Зеленський нагадав, що з початку його президентства українська сторона відкрила чотири КПВВ – "щоб люди з окупованих територій могли отримувати різні адміністративні послуги". Однак так звані "влади" псевдореспублік кроків не зробили.

"Далі ми домовилися про режим припинення вогню. Найголовніший момент – в "Мінську" він першим пунктом – припинення вогню. Ми розуміємо, що без цього не може початися нічого. Протягом семи місяців більш-менш дотримувався режим. Потім ситуація ускладнюється, і з початку цього року, до цього моменту – 27 загиблих. Я запитую втрете: хоче Росія зупинити війну? Подивіться на фото з супутника – і це відповідь".

Як закінчиться "Північний потік – 2"

За словами президента, є два фактори: перший – США, другий – єдність європейських країн.

"Я вважаю, що списку санкцій політика США допоможе Україні, і вдячний їм за це. І тут у них відкрита позиція. У європейських країнах різна позиція. Росія користується цим" , – зазначив він.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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