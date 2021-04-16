Зеленский встретился с Макроном: как встретили президента в Париже (видео)

Глава государства сегодня проведет переговоры не только с французским президентом – будет еще один гость, но виртуально

Президент Владимир Зеленский прибыл во Францию с официальным визитом и встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном, с которым начал переговоры с глазу на глаз Об этом сообщает Офис главы государства.

Видео: president.gov.ua

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Украинского лидера Макрон встретил у Елисейского дворца и они отправились на переговоры. Также сегодня к ним по видеосвязи присоединится канцер Германии Ангела Меркель – будет практически "нормандский формат".

Уже точно известно, что главной темой разговора и с Макроном, и потом в трехстороннем формате станет российская агрессия – войска РФ вблизи границ Украины и обострение на Донбассе.

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Накануне в интервью французской газете Le Figaro Зеленский рассказал, что спасет "нормандский формат". По его словам, по результатам визита он очень рассчитывает на помощь Макрона в активизации переговоров по Донбассу.

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