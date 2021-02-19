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Україна і США готують розмову Зеленського і Байдена. Кулеба повідомив деталі

19 лютого, 10:05

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Зараз кількість міжнародних контактів американського лідера зведена майже до нуля

Україна і США готують розмову президента Володимира Зеленського та американського лідера Джо Байдена. Але зараз Білий дім більше зосереджений на внутрішніх проблемах. Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Він зазначив, що зараз кількість міжнародних контактів американського лідера зведена майже до нуля. Міністр пояснив, з чим це пов'язано.

"Більш того, Білий дім оголосив, що через карантинні обмеження зустрічі переводяться в онлайн-режим. Байден зараз зосереджений на внутрішньополітичному порядку денному, тому що Америка, яку він успадкував від Трампа, знаходиться у складних умовах", – сказав Кулеба.

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Однак українські дипломати працюють над організацією розмови Зеленського з президентом США, а про нестачу комунікацій між країнами точно не йдеться.

"Буквально вчора я отримав звіт з посольства у Вашингтоні про контакти з представниками нової адміністрації. Вони обговорювали майбутній контакт між нашими президентами. Триває планова робота з підготовки до цієї розмови", – підкреслив голова МЗС України.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Зеленський розповідав, чи запросять його до Білого дому. Він вважає, що зустріч двох президентів стане відповіддю на багато питань.

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США Володимир Зеленський Джо Байден Дмитрий Кулеба

Джерело: Сьогодні

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