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Зеленський доручив Раді зібратися на позачергове засідання – "Слуга народу"

28 червня 2021 13:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

У вівторок, 29 червня, парламент на вимогу президента проведе позачергове засідання, розглянуть закон про національний опір

Зеленський і Верховна Рада. Колаж Сьогодні

Зеленський і Верховна Рада. Колаж Сьогодні

Президент Володимир Зеленський скликає на вівторок, 29 червня, позачергове засідання Верховної Ради. Відповідний лист від глави держави вже надійшов до парламенту.

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Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає УНІАН.

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За словами Корнієнка, Володимир Зеленський рекомендує Верховній Раді розглянути законопроєкти, що стосуються національної оборони, зокрема про національний опір.

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Нагадаємо, 25 травня Володимир Зеленський подав до Верховної Ради два законопроєкти – про основи національного опору і збільшення чисельності Збройних сил. Обидва покликані посилити обороноздатність країни.

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Закон про національний опір регулює питання розвитку територіальної оборони, організації опору на окупованій території під час відсічі агресії і відповідної підготовки громадян. Документ передбачає створення Сил територіальної оборони у складі ЗСУ як окремого роду військ.

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