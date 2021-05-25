Законопроект уже в Раді. Зеленський запропонував збільшити чисельність ЗСУ

Президент запропонував збільшити чисельність армії в зв'язку з прийняттям закону про основи національного опору

/ Фото: Офіційний сайт президента України

Президент Володимир Зеленський пропонує збільшити чисельність Збройних сил України .

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Відповідний законопроєкт №5558 зареєстрований на сайті парламенту.

Президент подав законопроєкт про внесення зміни до ст. 1 закону "Про чисельність Збройних сил України". Йдеться про збільшення чисельності ЗСУ в зв'язку з прийняттям закону про основи національного опору. Документ визначено як невідкладний.

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Текст законопроєкту на сайті Ради поки відсутній.

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Нагадаємо, в жовтні 2020 року голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував розглянути питання про зменшення чисельності української армії.

Нагадаємо, в 2015 році на той момент президент Петро Порошенко підписав закон про збільшення чисельності ЗСУ до 250 тисяч людей.