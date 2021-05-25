Законопроєкт про національний спротив – Зеленський відмовився ділитися владою і давати українцям зброю

Президент вніс до Верховної Ради два законопроєкти, які призначені посилити обороноздатність країни

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти- про основи національного спротиву і збільшення чисельності Збройних сил. Обидва призначені посилити обороноздатність країни.

Про що ці законопроєкти?

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Закон про національний спротив регулює питання розвитку територіальної оборони, організації опору на окупованій території під час відсічі агресії і відповідної підготовки громадян.

Документ передбачає створення Сил територіальної оборони у складі ЗСУ як окремого роду військ. Тероборона матиме складники:

цивільний (органи державної та місцевої влади, добровольчі формування територіальних громад);

військово-цивільний (штаби зон тероборони).

Другий законопроєкт на тлі створення Сил територіальної оборони пропонує збільшити чисельність ЗСУ на 15 тисяч людей (до 261 тис.), зокрема військовослужбовців – на 11 тисяч (до 215 тис.).

Пропозиції про створення територіальної оборони вже були?

Законопроєкт № 4504 у грудні минуло року надійшов для ознайомлення до Верховної Ради, однак у підсумку депутати за нього так і не голосували.

Чому попередній законопроєкт не пройшов?

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У законопроєкті № 4504 було два важливих положення:

Автори документа пропонували вивести війська територіальної оборони зі складу ЗСУ в окреме формування. Керувати цими формуваннями мала місцева влада – обладміністрації або районні ради.

Після проходження курсу підготовки добровольці, як передбачалося, могли отримати право на володіння нарізною зброєю. Автори документа назвали це мотиваційним чинником проходження військової служби.

У проєкті закону, який сьогодні подав президент Зеленський, цих пунктів немає. Замість цього документ визначає загальним керівником національного опору президента, а безпосереднім – головнокомандувача ЗСУ. Про використання зброї там сказано таке:

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"Індивідуальна штатна зброя військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних сил України, членів добровольчих формувань територіальних громад зберігається у визначених та спеціально обладнаних приміщеннях на території пунктів постійної дислокації або у визначених місцях зберігання".

Чому вирішили змінити закон?

На думку військового експерта Сергія Жданова, торішній законопроєкт був відхилений саме через питання управління формуваннями територіальної оборони.

"Президент і його оточення припускають, що попередній законопроєкт дозволив би місцевій владі отримати законні збройні формування, які можуть бути використані з будь-якою метою – починаючи від ліквідації наслідків природних катаклізмів і закінчуючи навіть сепаратизмом", – зазначив він.

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Про те, що Росія веде з Україною гібридну війну, нагадує і політолог Володимир Фесенко. За його словами, не можна допустити, щоб збройні формування перетворилися на неофіційні партійні армії.

"У наших умовах, коли у нас величезна поляризація всередині суспільства, коли суспільство досить конфліктне, коли є політична напруга, дати змогу широкому загалу людей тримати зброю напоготові – значить, що ця зброя може бути застосована з внутрішньополітичною метою", – вважає він.