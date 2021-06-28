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Зеленський вніс в Раду законопроєкт про Великий герб України

28 червня 2021 12:15

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент визначив як невідкладний проєкт закону "Про великий Державний Герб України"

Володимир Зеленський у Верховній Раді. Фото: president.gov.ua

Володимир Зеленський у Верховній Раді. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроєкт про великий Державний Герб України. Документ визначено як невідкладний.

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Про це Зеленський заявив на урочистому засіданні парламенту з нагоди Дня Конституції.

"Згідно зі статтею 93 Конституції України я вношу на розгляд Верховної Ради проєкт закону "Про великий Державний Герб України" і визначаю його як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою", – сказав президент.

Ескіз Великого герба України. Фото: mkip.gov.ua

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Доповідати про законопроект під час його розгляду буде перший президент України Леонід Кравчук.

Нагадаємо, Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу на великий Державний Герб України визначив кращий ескіз герба в листопаді 2020 року. тоді соцмережі бурхливо відреагували на ескіз Великого Герба України.

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