Зеленский ответил на ложь Путина и снова позвал его на встречу

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Президент Владимир Зеленский опроверг заявление своего российского коллеги Владимира Путина о "внешнем управлении Украины", а также в очередной раз озвучил, что готов с ним встретиться для решения кризисных вопросов между Украиной и Россией.

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Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, звучащие из Кремля тезисы о "внешнем управлении Украины" – это чисто пропагандистская мантра для россиян у себя на родине, поскольку реальное положение дел совсем обратное. Он объяснил Путину, что все вопросы по Украине решаются исключительно в Украине и официальной властью, а не в любой соседней стране и точно не "теневыми посредниками".

"Как показал недавний саммит США-Россия, вопрос Украины не решается даже в формате прямой коммуникации американского и российского президентов. Как это было, давайте говорить откровенно, практически всегда. Сегодня все работает иначе. Консультации с Украиной до Саммита и публичное озвучивание согласованной с нами позиции – это однозначно свидетельствует о том, что субъектность нашего государства значительно усилилась… У нас в стране, кстати, очень популярна фраза "ничего об Украине без Украины". Вот именно так и работает наше государство сейчас", – сказал Зеленский.

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Он напомнил, что 12 июля встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, а в конце месяца – с президентом США Джо Байденом.

"Готов я встретиться и с президентом Путиным, если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России. В любом случае подготовка к этому непростому матчу продолжается", – подчеркнул президент.

На вопрос, не обижает ли фраза Путина "какой смысл говорить с Зеленским, если все решается в Вашингтоне", он ответил: "Это выглядит так, если бы я, например, сказал: а зачем россиянам выборы, прямая демократия, если все решается исключительно в Кремле?".

Напомним, 30 июня президент России провел четырехчасовую прямую линию, на которой традиционно не обошлось без выпадов в нашу сторону. Читайте главные тезисы Путина об Украине.