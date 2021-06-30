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"Підтвердив можливість переговорів із Зеленським": в ОПУ відреагували на слова Путіна

30 червня 2021 17:39

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Подоляк пояснив, чому господар Кремля теж повинен бути зацікавлений в переговорах з президентом України

Президент РФ Володимир Путін своїм сьогоднішнім публічним ігноруванням українського лідера Володимира Зеленського підтвердив можливість їхньої зустрічі, але намагається набити собі ціну.

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Про це розповів РБК-Україна радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Сьогодні Путін під час своєї прямої лінії на запитання про зустріч із Зеленським відповів, що поки не знає, для чого зустрічатися, оскільки всі питання щодо України нібито вирішуються у США і ЄС, натякнувши на зовнішнє управління Україною.

Подоляк вважає, що такі заяви Путін робить неспроста, а щоб отримати перевагу у тому чи іншому питанні. Водночас він зазначив, що активність господаря Кремля так чи інакше стосується і питання можливої зустрічі із Зеленським, що явно свідчить про важливість цієї теми для нього.

"Заява Путіна про нібито сумнівність користі від зустрічі з президентом України – з цього ж розряду. Окреслити позиції і отримати негласну перевагу у формуванні переговорного порядку денного... З іншого боку, коли ми оцінюємо будь-які заяви представників Росії, слід звертати увагу на формулювання... Проте навіть сьогодні Путін підтвердив можливість переговорів з президентом України", – сказав Подоляк.

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Він вважає, що у Путіна назріли пов'язані з Україною питання, які він і сам хотів би обговорити, наприклад, арешт його кума Віктора Медведчука, якого він сьогодні назвав "націоналістом".

"Більш того, допускаю, що має місце вкрай некоректне інформування Путіна його співрозмовниками про ситуацію в Україні. У цьому інформуванні куди більше міфів, стереотипів, пропагандистської доцільності, ніж реальних знань про те, що насправді відбувається у нас... Отже, стала ще більш обґрунтованою необхідність прямих переговорів з президентом Росії – для прояснення коректних позицій сторін і спроби без будь-яких спотворень інформації все-таки знайти шлях для реального припинення війни на Донбасі", – резюмував радник глави ОПУ.

Читайте головні тези Путіна про Україну з прямої лінії.

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