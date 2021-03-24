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Зеленський схвалив Стратегію деокупації Криму: що вона передбачає

24 березня, 16:46

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Україна серйозно береться за звільнення окупованого Росією півострова

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО від 11 березнящодо Стратегії деокупації Криму. Вона передбачає комплекс заходів дипломатичного, військового, економічного, інформаційного, гуманітарного та іншого характеру, спрямованих на повернення півострова Україні.

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Відповідний указ опублікований на сайті президента.

Основні принципи стратегії щодо Криму

  • Україна дає сигнал міжнародній спільноті про свої чіткі і послідовні дії щодо повернення Криму.
  • Київ ініціює міжнародний переговорний процес щодо визначення модальностей звільнення півострова, грунтуючись на положеннях Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також на результатах діяльності Кримської платформи.
  • Україна засновує Кримську платформуяк ключовий зовнішньополітичний інструмент консолідації міжнародних зусиль з деокупації Криму.
  • Україна закличе до об'єднання міжнародних зусиль у захисті норм міжнародного права і розвитку миру і безпеки в Європі.

Умови для реінтеграції півострова

  • Розвиток демократичних інститутів, механізмів забезпечення захисту прав кримчан.
  • Розвиток економіки України для поступового наближення рівня життя в Україні до європейських стандартів.
  • Зміцнення обороноздатності держави, розвиток і посилення армії.
  • Підвищення рівня національної стійкості, запобігання потенційним конфліктам.
  • Рішення проблем внутрішньо переміщених осіб, які постраждали в результаті бойових дій і окупації.
  • Забезпечення жителям окупованих територій права на українську освіту.

Зеленський також доручив уряду розробити план реалізації Стратегії, на основі якого відповідні державні органи його реалізують.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", Меджліс виявився незадоволений прийнятою Стратегією щодо Криму. Глава цього кримськотатарського органу Рефат Чубаров розповів, які важливі положення влада не включила у кінцевий варіант документу.

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Крим указ стратегія Володимир Зеленський

Джерело: Сьогодні

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