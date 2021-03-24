Зеленський схвалив Стратегію деокупації Криму: що вона передбачає

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО від 11 березнящодо Стратегії деокупації Криму. Вона передбачає комплекс заходів дипломатичного, військового, економічного, інформаційного, гуманітарного та іншого характеру, спрямованих на повернення півострова Україні.

Реклама

Відповідний указ опублікований на сайті президента.

Основні принципи стратегії щодо Криму

Україна дає сигнал міжнародній спільноті про свої чіткі і послідовні дії щодо повернення Криму.

Київ ініціює міжнародний переговорний процес щодо визначення модальностей звільнення півострова, грунтуючись на положеннях Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також на результатах діяльності Кримської платформи.

Україна засновує Кримську платформу як ключовий зовнішньополітичний інструмент консолідації міжнародних зусиль з деокупації Криму.

як ключовий зовнішньополітичний інструмент консолідації міжнародних зусиль з деокупації Криму. Україна закличе до об'єднання міжнародних зусиль у захисті норм міжнародного права і розвитку миру і безпеки в Європі.

Умови для реінтеграції півострова

Розвиток демократичних інститутів, механізмів забезпечення захисту прав кримчан.

Розвиток економіки України для поступового наближення рівня життя в Україні до європейських стандартів.

Зміцнення обороноздатності держави, розвиток і посилення армії.

Підвищення рівня національної стійкості, запобігання потенційним конфліктам.

Рішення проблем внутрішньо переміщених осіб, які постраждали в результаті бойових дій і окупації.

Забезпечення жителям окупованих територій права на українську освіту.

Зеленський також доручив уряду розробити план реалізації Стратегії, на основі якого відповідні державні органи його реалізують.

В тренді Україна завдала нового санкційного удару по Росії: хто в списку

Як повідомляли новини "Сьогодні", Меджліс виявився незадоволений прийнятою Стратегією щодо Криму. Глава цього кримськотатарського органу Рефат Чубаров розповів, які важливі положення влада не включила у кінцевий варіант документу.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама