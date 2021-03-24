Зеленский одобрил Стратегию деоккупации Крыма: что она предполагает

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 11 марта о Стратегии деоккупации Крыма. Она предполагает комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на возвращение полуострова Украине.

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Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Основные принципы стратегии по Крыму

Украина дает сигнал международному сообществу о своих четких и последовательных действиях по возвращению Крыма.

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Киев инициирует международный переговорный процесс по определению модальностей освобождения полуострова, основываясь на положениях Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, а также на результатах деятельности Крымской платформы.

Украина основывает Крымскую платформу как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий по деоккупации Крыма.

как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий по деоккупации Крыма. Украина призовет к объединению международных усилий в защите норм международного права и развитии мира и безопасности в Европе.

Условия для реинтеграции полуострова

Развитие демократических институтов, механизмов обеспечения защиты прав крымчан.

Развитие экономики Украины для постепенного приближения уровня жизни в Украине к европейским стандартам.

Укрепление обороноспособности государства, развитие и усиление армии.

Повышение уровня национальной устойчивости, предотвращение потенциальных конфликтов.

Решения проблем внутренне перемещенных лиц, пострадавших в результате боевых действий и оккупации.

Обеспечение жителям оккупированных территорий права на украинское образование.

Зеленский также поручил правительству разработать план реализации Стратегии, на основе которого соответствующие государственные органы его реализуют.

Как сообщали новости "Сегодня", Меджлис оказался недоволен принятой Стратегией по Крыму. Глава этого крымскотатарского органа Рефат Чубаров рассказал, какие важные положения власти не включили в конечный вариант документа.

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