Зеленський дав старт підготовці саміту щодо Криму

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні саміту Кримської платформи.
Про це повідомляє Офіс глави держави.
Головою оргкомітету призначено міністра закордонних справ Дмитра Кулебу. Його відомство забезпечуватиме координацію участі України у діяльності Кримської платформи.
На секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова покладається підготовка проєкту Стратегії деокупації і реінтеграції півострова.
Що доручено Кабінету міністрів:
- розробити і затвердити Стратегію розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки;
- розробити та забезпечити виконання першочергових заходів з розвитку кримськотатарської мови, зокрема із затвердження алфавіту на основі латинської графіки;
- забезпечити інформування міжнародних партнерів України про заходи щодо розвитку кримськотатарської мови.
Тим часом заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова озвучила мету і дату Кримської платформи.
Як ми вже писали, президент Володимир Зеленський записав відеозвернення щодо Криму. Він звернувся до жителів півострова двома мовами.
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