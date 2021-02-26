Зеленський дав старт підготовці саміту щодо Криму

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні саміту Кримської платформи.

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Про це повідомляє Офіс глави держави.

Головою оргкомітету призначено міністра закордонних справ Дмитра Кулебу. Його відомство забезпечуватиме координацію участі України у діяльності Кримської платформи.

На секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова покладається підготовка проєкту Стратегії деокупації і реінтеграції півострова.

Що доручено Кабінету міністрів:

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розробити і затвердити Стратегію розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки;

розробити та забезпечити виконання першочергових заходів з розвитку кримськотатарської мови, зокрема із затвердження алфавіту на основі латинської графіки;

забезпечити інформування міжнародних партнерів України про заходи щодо розвитку кримськотатарської мови.

Відео: Сьогодні

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Тим часом заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова озвучила мету і дату Кримської платформи.

Як ми вже писали, президент Володимир Зеленський записав відеозвернення щодо Криму. Він звернувся до жителів півострова двома мовами.

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