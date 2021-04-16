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Зеленский об отношении к Путину: Ко мне в квартиру зашли гости, которых я не приглашал

16 апреля, 10:08

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Хозяин Кремля не ожидал такого президента в Украине, которого он не сможет контролировать или надавить на него

Президент Владимир Зеленский считает, что российский лидер Владимир Путин вряд ли хорошего мнения о нем, поскольку "не встал на колени" перед агрессором. Об этом он рассказал в интервью французскому изданию Le Figaro, текст которого опубликован на сайте ОПУ.

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На вопрос, какого мнения Путин о Зеленском, украинский лидер ответил: "Что он думает обо мне? Честно говоря, я не знаю".

При этом он отметил, что ему очень важно то, что думает Путин об Украине

"Я не думаю, что я тот, кого он ожидал. Потому что я – о равноправии во всем. О равноправии духа, равноправии отношений. Я уважаю человека и не смотрю на него сверху вниз, но и не готов снизу вверх смотреть. Потому что я – президент независимой страны, я ее представляю. И для меня не важно количество населения. Я – о равных правах. Оккупирована наша территория, поддержка боевиков – это не равноправие. Здесь зашли на нашу территорию. Тут ко мне в квартиру зашли какие-то гости, которых я точно не приглашал", – сказал Зеленский.

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Как мы уже писали, Зеленский подтвердил, что Путин отказался от его предложения провести переговоры.

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Также Зеленский предрек Путину поражение на Донбассе.

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Владимир Зеленский Владимир Путин

Источник: Сегодня

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