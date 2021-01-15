Зеленський про зустріч "Нормандської четвірки": Київ виконав домовленості, а прогресу нема

Меркель запропонували завітати до Києва на 30-ї річниці незалежності України

Під час розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що, окрім встановлення режиму припинення вогню, практично відсутній прогрес щодо інших аспектів мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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Про це повідомляє пресслужба глави української держави.

При цьому Зеленський наголосив, що Україна виконала всі домовленості, досягнуті на зустрічі лідерів "Нормандської четвірки" в Парижі у грудні 2019 року.

Обидві сторони визнали, що перемовини радників лідерів "Нормандської четвірки" 12 січня в Берліні були непростими, але конструктивними. Україна та Німеччина очікують на наступні консультації 22 січня.

Президент запропонував Німеччині долучитися до міжнародної платформи з деокупації Криму, а також запросив Ангелу Меркель завітати до Києва з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

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Нагадаємо, Франція також закликала всі сторони "Нормандської четвірки" сумлінно виконувати взяті на себе зобов'язання і "продовжувати конструктивне обговорення порядку денного, узгодженого на саміті".

Більше дивіться, про що домовилася "Нормандська четвірка" у грудні-2019:

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