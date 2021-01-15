Русский
$ 28,06
33,99
  1. Політика

Зеленський про зустріч "Нормандської четвірки": Київ виконав домовленості, а прогресу нема

15 січня, 19:26

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Меркель запропонували завітати до Києва на 30-ї річниці незалежності України

Під час розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що, окрім встановлення режиму припинення вогню, практично відсутній прогрес щодо інших аспектів мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба глави української держави.

При цьому Зеленський наголосив, що Україна виконала всі домовленості, досягнуті на зустрічі лідерів "Нормандської четвірки" в Парижі у грудні 2019 року.

Обидві сторони визнали, що перемовини радників лідерів "Нормандської четвірки" 12 січня в Берліні були непростими, але конструктивними. Україна та Німеччина очікують на наступні консультації 22 січня.

В тренді
Дипломат про рішення ЄСПЛ щодо Криму: "червона картка" для Кремля

Президент запропонував Німеччині долучитися до міжнародної платформи з деокупації Криму, а також запросив Ангелу Меркель завітати до Києва з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Реклама

Нагадаємо, Франція також закликала всі сторони "Нормандської четвірки" сумлінно виконувати взяті на себе зобов'язання і "продовжувати конструктивне обговорення порядку денного, узгодженого на саміті".

Більше дивіться, про що домовилася "Нормандська четвірка" у грудні-2019:

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Нормандської четвірки

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Донбас Володимир Зеленський Ангела Меркель припинення вогню Нормандська четвірка нормандський формат

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

6 президентів, які втратили посаду внаслідок імпічменту
6 президентів, які втратили посаду внаслідок імпічментуІнші країни
Трампу оголошено імпічмент
Трампу оголошено імпічментСША
Ціна газу для українців будо знижено: нардеп пояснила механізм
Ціна газу для українців будо знижено: нардеп пояснила механізмНовини ЖКГ
1000 доларів на добу. Тищенко засвітився на дорогому відпочинку в Дубаї (фото)
1000 доларів на добу. Тищенко засвітився на дорогому відпочинку в Дубаї (фото)Політика
Держрегулюванням цін на газ влада
Держрегулюванням цін на газ влада "вбиває" енергетичну реформу – ЯценюкПолітика
Кабмін не продовжуватиме локдаун – Шмигаль
Кабмін не продовжуватиме локдаун – ШмигальПолітика

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти