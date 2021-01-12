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Продовжуємо зусилля для миру: Франція висловилася щодо "нормандської зустрічі" в Берліні

12 січня, 22:35

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У французькому МЗС закликали сумлінно виконувати взяті на себе зобов'язання

У Франції прокоментували зустріч політичних радників голів держав "Нормандської четвірки", що пройшла сьогодні, 12 січня, в Берліні, зазначивши, що разом з Німеччиною працюють над реалізацією рішень, досягнутих у 2019 році в Парижі.

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Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Франції.

"Франція разом з Німеччиною продовжує свої зусилля в нормандському форматі з метою досягнення справедливого і сталого миру на сході України. З цього питання ми працюємо над реалізацією рішень, узгоджених на саміті у "нормандському форматі", який пройшов у Парижі 9 грудня 2019 року і дав змогу відновити переговорний процес щодо врегулювання конфлікту", – зазначили в МЗС.

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У французькому дипломатичному відомстві додали, що закликають всі сторони сумлінно виконувати взяті на себе зобов'язання і "продовжувати конструктивне обговорення порядку денного, узгодженого на саміті".

Нагадаємо, в Берліні 12 січня завершилися переговори радників глав держав "Нормандської четвірки"(Німеччина, Україна, Франція, Росія), які тривали понад шість годин. Нову зустріч анонсували на 22 січня.

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Всі подробиці в спецтемі Зустріч Нормандської четвірки

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