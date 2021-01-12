На Банковій анонсували нову зустріч у "нормандському" форматі

Дискусія була непростою, але носила конструктивний характер, кажуть в Офісі президента

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у складі української делегації взяв участь у зустрічі політичних радників лідерів держав – учасників "нормандського" формату, яка відбулася у вівторок, 12 січня, в Німеччині.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Під час консультацій, які тривали понад 6 годин, радники лідерів "Нормандської четвірки" обговорили стан виконання домовленостей, досягнутих главами Німеччини, Франції, України та Росії на саміті в Парижі в грудні 2019 року.

Зокрема, сторони торкнулися всіх питань порядку денного – від безпеки до гуманітарних. Дискусія була непростою, але носила конструктивний характер. Всі сторони наголосили на важливості дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Під час зустрічі українська сторона акцентувала увагу на питаннях безпеки і необхідності посилення безпекової складової домовленостей.

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Єрмак подякував німецькій стороні за організацію зустрічі, а також висловив подяку партнерам із Німеччини та Франції за підтримку України на шляху до встановлення миру на Донбасі.

У зустрічі також брала участь спецпредставник голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі Хайді Грау.

Наразі оголошено перерву, продовження зустрічі на рівні політичних радників – у п'ятницю, 22 січня.

Раніше повідомлялося з посиланням на російські ЗМІ, що в Берліні завершилася зустріч у "нормандському форматі". Однак "рупори" Кремля також не стали розповідати її подробиці.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в "нормандському форматі" Київ зробив важливі кроки вперед, проте окупований Донбас вмирає без України.

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Дивіться, про що домовилася "Нормандська четвірка" в грудні-2019:

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Нормандської четвірки

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