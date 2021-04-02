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Зеленський не указ. Тупицький дав новий наказ співробітникам КСУ

2 квітня, 15:28

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Тупицький ніяк не вгамується, боротьба за Конституційний Суд триває

Олександр Тупицький, якого президент України "звільнив" з посади голови Конституційного Суду, видав розпорядження для співробітників КСУ, завдяки якому він розраховує контролювати всі процеси в суді.

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Відповідний документ опинився у розпорядженні ZN.UA.

Так, заступнику голови КСУ Сергію Головатому, який зараз виконує обов'язки голови суду, з "метою попередження внесення дестабілізації в діяльність КСУ", він наказав негайно припинити здійснювати дії, які виходить за межі повноважень.

Справа в тому, що усунений раніше президентом з посади голови КСУ Тупицький вважає, що він знаходиться на віддаленій роботі, а, значить, його повноваження не можуть бути передані Головатому.

Керівнику секретаріату КСУ, його заступникам, всім державним службовцям КСУ він наказав наступне:

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  • діяти виключно у відповідності до чинного законодавства України;
  • негайно повідомляти Тупицькому про надання їм доручень, які, на їхню думку, є незаконними або вносяться у невстановленій формі, або з перевищенням повноважень;
  • негайно повідомляти Тупицького про всі випадки залякування або погроз.
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Нагадаємо, сьогодні Тупицький не з'явився до Печерського суду, де йому повинні були обирати запобіжний захід.

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КСУ Конституційний суд тупицкий
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