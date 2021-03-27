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Можуть відправлятися на заслужений відпочинок: Зеленський скасував два укази Януковича

27 березня, 13:58

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Йдеться про призначення суддями КСУ Тупицького та Касміна

Президент України Володимир Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

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Про це повідомляє ОПУ.

"На минулому засіданні РНБО, серед іншого, було ухвалене рішення щодо аудиту всіх указів президента Януковича. Сьогодні є перші результати. Мова про два укази Януковича – від 14 травня та 17 вересня 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Тупицького Олександра Миколайовича та Касмініна Олександра Володимировича", – заявив Зеленський.

Він повідомив, що скасував два укази, а вказані особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок.

"Якщо є тижні, коли не відбуваються засідання РНБО, це зовсім не означає, що особи, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України, можуть розслабитись і спати спокійно", – прокоментував рішення президент.

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Крім того, Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 19 березня 2021 року, згідно з яким у 19 компаній анульовано ліцензії та спеціальні дозволи на видобуток і користування українськими надрами.

"Відповідне рішення Державної служби геології та надр України готове й буде опубліковане незабаром", – сказав він

Нагадаємо, наприкінці лютого Зеленський відсторонив Олександра Тупицького з посади судді КСУ ще на один місяць.

Крім того, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції направило в суд два протоколи про порушення глави КСУ Олександра Тупицького через його землі в окупованому Криму.

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РНБО Віктор Янукович КСУ Володимир Зеленський тупицкий
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