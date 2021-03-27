Можуть відправлятися на заслужений відпочинок: Зеленський скасував два укази Януковича

Президент України Володимир Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

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Про це повідомляє ОПУ.

"На минулому засіданні РНБО, серед іншого, було ухвалене рішення щодо аудиту всіх указів президента Януковича. Сьогодні є перші результати. Мова про два укази Януковича – від 14 травня та 17 вересня 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Тупицького Олександра Миколайовича та Касмініна Олександра Володимировича", – заявив Зеленський.

Він повідомив, що скасував два укази, а вказані особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок.

"Якщо є тижні, коли не відбуваються засідання РНБО, це зовсім не означає, що особи, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України, можуть розслабитись і спати спокійно", – прокоментував рішення президент.

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Крім того, Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 19 березня 2021 року, згідно з яким у 19 компаній анульовано ліцензії та спеціальні дозволи на видобуток і користування українськими надрами.

"Відповідне рішення Державної служби геології та надр України готове й буде опубліковане незабаром", – сказав він

Нагадаємо, наприкінці лютого Зеленський відсторонив Олександра Тупицького з посади судді КСУ ще на один місяць.

Крім того, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції направило в суд два протоколи про порушення глави КСУ Олександра Тупицького через його землі в окупованому Криму.

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