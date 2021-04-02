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Зеленский не указ. Тупицкий дал новый приказ сотрудникам КСУ

2 апреля, 15:28

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Тупицкий никак не угомонится, борьба за Конституционный суд продолжается

Александр Тупицкий, которого президент Украины "уволил" с должности главы Конституционного суда, выдал распоряжение для сотрудников КСУ, благодаря которому он рассчитывает контролировать все процессы в суде.

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Соответствующий документ оказался в распоряжении ZN.UA.

Так, замглавы КСУ Сергею Головатому, который сейчас выполняет обязанности председателя суда, "с целью предупреждения внесения дестабилизации в деятельность КСУ", он приказал немедленно прекратить совершать действия, которые выходит за пределы полномочий.

Дело в том, что отстраненный ранее президентом от должности главы КСУ Тупицкий считает, что он находится на удаленной работе, а, значит, его полномочия не могут быть переданы Головатому.

Руководителю секретариата КСУ, его заместителям, всем государственным служащим КСУ он приказал следующее:

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  • действовать исключительно в соответствии с действующим законодательством Украины;
  • немедленно сообщать Тупицкому о предоставлении им поручений, которые, по их мнению, являются незаконными или вносятся в неустановленной форме, или с превышением полномочий;
  • немедленно сообщать Тупицкому о всех случаях запугивания или угроз.
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Напомним, сегодня Тупицкий не явился в Печерский суд, где ему должны были избирать меру пресечения.

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КСУ Конституционный суд тупицкий
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