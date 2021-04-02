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Злякався натовпу? Тупицький не з'явився в суд (фото)

2 квітня, 12:04

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Суддя проходить підозрюваним у підкупі свідка і за дачу неправдивих свідчень

Олександр Тупицький, якого президент "звільнив" з посади голови Конституційного Cуду, не з'явився у Печерський районний суд Києва з обрання йому запобіжного заходу. Засідання перенесено на 7 квітня.

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Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Прокурори просили для судді запобіжний захід у вигляді застави 45 тис. грн і особисте зобов'язання: не їхати з Києва без дозволу, не контактувати зі свідками і співробітниками секретаріату КСУ, не відвідувати будівлю КСУ і здати закордонний паспорт.

"Засідання перенесено на 7 квітня, оскільки Тупицький не прийшов", – повідомили в Офісі генерального прокурора.

В той же час PavlovskyNEWS називає можливою причиною неявки Тупицького те, що нібито його охорона злякалася натовпу під Печерським судом. Але виявилося, що люди прийшли туди з протестом взагалі з іншого питання.

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Тупицькому мали обрати запобіжний захід у кримінальному провадженні, де він підозрюється у скоєнні кримінальних злочинів проти правосуддя, передбачених ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві свідчення, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі свідчень).

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше ДБР вже відкривало справу стосовно Тупицькогоза незаконне скликання в січні зборів суддів КСУ.

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