Зеленський готовий повністю розірвати відносини з Донбасом: названо умову

Якщо дипломатичні зусилля із врегулюванню ситуації на Донбасі зазнають краху, питання про розрив усіх відносин із окупованими територіями можуть винести на референдум.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в ефірі телеканалу "1+1".
"Якщо у нас не вийдуть будь-які альтернативні домовленості зі США, з Росією, окремо з Європою і паралельно "Нормандський формат" – якщо все це не вдастся, то про стіну буде голосувати український народ", – заявив він.
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Стіна між Україною і непідконтрольними територіями, за словами Зеленського, може бути не тільки фізичною.
"Стіна – це все: стіна в усіх аспектах, в усіх комунікаціях. Що робити з людьми, які там за нас – не платити пенсію? Що робити з підриємством "Вода Донбасу"? Не постачати їм воду?" – задається питанням президент.
Він пояснив, що "Стіна – це повний розрив відносин в тому чи іншому вигляді", тому приймати таке рішення має народ, проте наслідки такого рішення матимуть вплив через багато і багато років.
Нагадаємо, що минулого місяця стало відомо про те, що за п'ять років Державна прикордонна служба тільки наполовину завершила будівництво проєкту "Стіна" на кордоні з Росією.
Ми також писали, що за підсумками триденного саміту G7 лідери "Великої сімки" закликали Росію вивести війська і військову техніку з Донбасу.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією