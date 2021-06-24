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Зеленський готовий повністю розірвати відносини з Донбасом: названо умову

24 червня 2021 23:04

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Одного разу між Україною і окупованими територіями може вирости стіна – але не фізична, а у відносинах і комунікаціях

Якщо дипломатичні зусилля із врегулюванню ситуації на Донбасі зазнають краху, питання про розрив усіх відносин із окупованими територіями можуть винести на референдум.

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Про це президент України Володимир Зеленський заявив в ефірі телеканалу "1+1".

"Якщо у нас не вийдуть будь-які альтернативні домовленості зі США, з Росією, окремо з Європою і паралельно "Нормандський формат" – якщо все це не вдастся, то про стіну буде голосувати український народ", – заявив він.

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Стіна між Україною і непідконтрольними територіями, за словами Зеленського, може бути не тільки фізичною.

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"Стіна – це все: стіна в усіх аспектах, в усіх комунікаціях. Що робити з людьми, які там за нас – не платити пенсію? Що робити з підриємством "Вода Донбасу"? Не постачати їм воду?" – задається питанням президент.

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Він пояснив, що "Стіна – це повний розрив відносин в тому чи іншому вигляді", тому приймати таке рішення має народ, проте наслідки такого рішення матимуть вплив через багато і багато років.

Нагадаємо, що минулого місяця стало відомо про те, що за п'ять років Державна прикордонна служба тільки наполовину завершила будівництво проєкту "Стіна" на кордоні з Росією.

Ми також писали, що за підсумками триденного саміту G7 лідери "Великої сімки" закликали Росію вивести війська і військову техніку з Донбасу.

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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