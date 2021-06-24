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Зеленский готов полностью разорвать отношения с Донбассом: названо условие

24 июня 2021 23:04

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Однажды между Украиной и оккупированными территориями может вырасти стена – но не физическая, а в отношениях и коммуникациях

Если дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе потерпят крах, вопрос о разрыве всех отношений с оккупированными территориями могут вынести на референдум.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1".

"Если у нас не выйдут никакие альтернативные договоренности с США, с Россией, отдельно – с Европой и параллельно "Нормандский формат" – если все это не удастся, то о стене будет голосовать украинский народ", – заявил он.

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Стена между Украиной и неподконтрольными территориями, по словам Зеленского, может быть не только физической.

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"Стена – это все: стена во всех отношениях, во всех коммуникациях. Что делать с людьми, которые там за нас? Не платить пенсию? Что делать с предприятием "Вода Донбасса"? Не поставлять им воду?" – задается вопросом президент.

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Он объяснил, что "Стена – это полный разрыв отношений в том или ином виде", поэтому принимать такое решение должен народ, однако последствия такого решения будут иметь влияние много и много лет спустя.

Напомним, что в прошлом месяце стало известно о том, что за пять лет Государственная пограничная служба только наполовину завершила строительство проекта "Стена" на границе с Россией.

Мы также писали, что по итогам трехдневного саммита G7 лидеры "Большой семерки" призвали Россию вывести войска и военную технику с Донбасса.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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