Пора активізувати. Зеленський прийняв рішення по Донбасу

Володимир Зеленський / Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони України про активізацію процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Відповідний указ було підписано 2 червня.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Згідно з указом, Кабінету міністрів необхідно за два місяці підготувати законопроєкти про впровадження на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей правосуддя перехідного періоду і внести їх у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради.

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Уряд також має за три місяці відпрацювати з залученням СБУ питання про відкликання мережевих ресурсів, які виділені в користування операторам телекомунікацій, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій і Луганській областях або використовуються в інформаційній агресії Росії проти України.

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Раніше Зеленський заявив, що санкцій, які США і Євросоюз наклали на Росію, недостатньо – необхідний новий формат санкційної політики.

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