Росія відводить війська від кордонів з Україною, але повільно – Зеленський

Український президент сподівається на зустріч з Путіним, щоб обговорити ситуацію та активізувати мирні переговори

Фото: колаж "Сегодня"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після нещодавнього стягування збройних сил, Росія повільно відводить свої війська від кордонів з Україною.

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Про це він сказав у спільному інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press, передає ОПУ.

"Сьогодні ми, на превеликий жаль, маємо бути готовими до ускладнень у будь-який день. Я не вважаю, що це буде, але ймовірність провокацій є, зокрема в середині вересня, коли буде "Захід-2021" (спільні військові навчання Росії та Білорусі – ред.)", – додав Зеленський.

За його словами, Росія не зацікавлена в повномасштабній війні, оскільки розуміє, що Україна не відступить, а це може вилитися в Третю світову війну.

Зеленський сподівається на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним задля активізації мирних переговорів, хоча РФ і затягує їх проведення.

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"Будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо адженду й терміни", – сказав Володимир Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що у цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що наразі Україна ближча до отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО, ніж будь-коли.

Нагадаємо, що 14 червня стартує саміт НАТО, але нам від нього чекати особливо нічого – якихось серйозних рішень щодо України там, швидше за все, не буде. Таку думку висловив радник голови ОПУ Михайло Подоляк

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією