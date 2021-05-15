Зеленський назвав кілька причин, чому Україна точно буде в ЄС

/ Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Європи і дав зрозуміти, що Україна рано чи пізно точно буде в Європейському Союзі. Про це він написав у Twitter.

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Він нагадав, що Майдан став відправною точкою європейського вибору України.

"Україна – це Європа. І ми – європейці. Ми – центр і серце Європи. За географією, духом, цінностями й прагненнями. Ми довели це на Майдані й доводимо щодня, змінюючи нашу державу, будуючи незалежність і наше майбутнє, захищаючи східний кордон Європи. Україна обов'язково буде в ЄС", – написав Зеленський.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше президент називав терміни вступу України до Євросоюзу. При цьому Україна вже зараз займається оновленням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, інтеграцією в європейські ринки.

А нещодавно Зеленський підписав програму зближення України з НАТО 2021 року.

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