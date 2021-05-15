Зеленский назвал несколько причин, почему Украина точно будет в ЕС

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Европы и дал понять, что Украина рано или поздно точно будет в Европейском Союзе. Об этом он написал в Twitter.

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Он напомнил, что Майдан стал отправной точкой европейского выбора Украины.

"Украина – это Европа. И мы – европейцы. Мы – центр и сердце Европы. По географии, духу, ценностям и стремлениям. Мы доказали это на Майдане и доказываем ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы. Украина обязательно будет в ЕС", – написал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент называл сроки вступления Украины в Евросоюз. При этом Украина уже сейчас занимается обновлением Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, интеграцией в европейские рынки.

А недавно Зеленский подписал программу сближения Украины с НАТО в 2021 году.

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