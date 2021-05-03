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Зеленський і ще чотири президенти країн ЕС підписали важливу декларацію

3 травня, 14:10

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Сьогодні 230 років першій в Європі Конституції, яка регулювала правову систему Речі Посполитої

Глава держави Володимир Зеленський під час візиту до Польщі приєднався до спільної декларації з нагоди 230-ї річниці прийняття польської Конституції. Документ підписали також президенти Польщі, Естонії, Литви і Латвії.

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Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Йдеться про Конституцію, яка була прийнята в 1791 році. Цей акт регулював правову систему Речі Посполитої. Це був перший в Європі і другий у світі сучасний Основний Закон держави.

"Висловлюємо переконання, що успіх нашої спільної спадщини та спільного дому, корінням яких є європейська цивілізація, вимагає, щоб Європа, як і дім, будувалася на фундаментальних цінностях і принципах. До них, без сумніву, належать: свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, верховенство права, рівність та солідарність. Європа, що об’єднується, повинна бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють такі цінності", – йдеться в декларації.

Президенти п'яти країн підтримують прагнення всіх націй регіону, з якими наші народи об'єднує спільна історична доля та які сьогодні прагнуть користуватися благами свободи і демократії, відважно вимагаючи поваги до своїх прав.

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"Вважаємо, що для всіх нас солідарність народів, особливо в умовах сучасних загроз для нашої спільної безпеки, є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку, добробуту та стійкості. Керуючись цим переконанням, ми віддані продовженню діалогу та співпраці держав, які ми представляємо", – заявили лідери держав.

Документ підписали президенти Володимир Зеленський (Україна), Анджей Дуда(Польща), Керсті Кальюлайд (Естонія), Гітанас Науседа (Литва), Егілс Левітс (Латвія).

Нагадаємо, востаннє президент України був у Польщі в січні 2020 року. Тоді глава держави взяв участь у меморіальних заходах в Освенцімі та зустрічався з Анджеєм Дудою. Читайте детальніше про поїздку Зеленського до Польщі.

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