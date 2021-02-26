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Зеленський змінив апарат РНБО – подробиці

26 лютого, 13:50

Віталій Семченко Віталій Семченко

Гранична чисельність працівників тепер становить 237 одиниць

Президент Володимир Зеленський збільшив штат Ради національної безпеки і оборони до 237 одиниць.

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Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

Тепер гранична чисельність працівників апарату становить не 190, а 237 одиниць. Також президент оновив структуру РНБО. Зокрема, в переліку з'явилися "головний державний аудитор" та "Служба з питань запобігання та виявлення корупції".

При цьому Зеленський скасував президентські укази від 27 січня 2015 року №37 та від 18 жовтня 2019 року №764, що стосувалися апарату РНБО, а також п. 1 ст. 1 указу президента від 28 січня 2020 року №27 про внесення змін до указів президента від 27 січня 2015 року №37 та від 7 червня 2016 року №242.

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Чекаємо нові санкції. Стали відомі плани закритого засідання РНБО

Як повідомлялося раніше, глава держави скликав на сьогодні нове засідання РНБО. Однак про що конкретно йтиметься – не повідомляється. За інформацією різних джерел, це може бути введення нових санкцій, обговорення судової реформи і протестів через активіста Стерненка. Всі подробиці – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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Також ми писали, що 19 лютого РНБО під головуванням Зеленського прийняла рішення ввести санкції проти 19 компаній.

Того ж дня секретар РНБО Олексій Данілов оголосив про введення санкцій стосовно трьох громадян України і п'яти росіян, серед яких опинилися Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко. За даними ЗМІ, телеведуча Марченко потрапила до чорного списку через оформлений на неї завод в Росії, який поставляв нафтопродукти до так званих "ДНР" та "ЛНР".

Всі подробиці в спецтемі Засідання РНБО

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