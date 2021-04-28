Зеленський хоче зустрітися з Путіним в Ватикані

Президент України вважає, що Ватикан – ідеальне місце для діалогу про мир з господарем Кремля

Президент України Володимир Зеленський хоче провести зустріч з російським колегою Володимиром Путіним у Ватикані.

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Про це він сказав в інтерв'ю виданню la Repubblica, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Ватикан – справді ідеальне місце для діалогу про мир. Святий Престол – це ж глобальний моральний авторитет, який завжди ефективно виконує роль посередника, оскільки є неупередженим і викликає довіру всіх учасників конфлікту", – сказав Зеленський.

Президент нагадав, що до Апостольської столиці часто в історії зверталися для вирішення конфліктів між державами і розвитку мирного майбутнього.

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"Це й авторитет, і щире бажання допомогти, і гарантії відповідальності. Папа Римський за своїм покликанням є пророком миру. У цьому Ватикан відрізняється від інших світових гравців: він залишається виключно моральною силою і завжди діє незацікавленим чином, не маючи військово-політичних або економічних інтересів", – додав він.

На думку Зеленського, посередник з таким авторитетом може надати ту впевненість, якої не вистачає нашим спробам домовитися.

"Звичайно, місце зустрічі має викликати довіру обох сторін. Тоді це буде ефективно, і ми дійсно зможемо говорити по суті", – зазначив президент.

Як повідомляє ТАСС з посиланням на дипломатичні джерела, Володимир Зеленський поки не погоджував з Ватиканом свою пропозицію про організацію можливої зустрічі з Володимиром Путіним. Для дипломатичної служби Ватикану його заява стала свого роду несподіванкою.

Нагадаємо, поки невідомо, коли і де може відбутися зустріч двох президентів, але боку вже окреслили "червоні лінії".

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