Зеленский хочет встретиться с Путиным в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Ватикане.
Об этом он сказал в интервью изданию la Repubblica, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Новость дополняется.
Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Ватикане.
Об этом он сказал в интервью изданию la Repubblica, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Новость дополняется.
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