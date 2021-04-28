Українська
$ 27,77
33,56
  1. Новости политики

Зеленский хочет встретиться с Путиным в Ватикане

28 апреля, 11:10

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Ватикане.

Реклама

Об этом он сказал в интервью изданию la Repubblica, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В тренде
Коротко и по делу. Самое главное о встрече Зеленского и Путина (обновлено)

Новость дополняется.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Коротко и по делу. Самое главное о встрече Зеленского и Путина (обновлено)
Коротко и по делу. Самое главное о встрече Зеленского и Путина (обновлено)Власть
Зеленский поручил готовить встречу с Путиным: в Кремле ответили (обновлено)
Зеленский поручил готовить встречу с Путиным: в Кремле ответили (обновлено)Власть
Не собираюсь разговаривать с террористами – Зеленский о переговорах с
Не собираюсь разговаривать с террористами – Зеленский о переговорах с "ЛДНР"Власть
Тимошенко сменила имидж. Оцените новую прическу
Тимошенко сменила имидж. Оцените новую прическу "леди Ю" – фотоВласть
Все говорят. Как Кива стал кандидатом наук и почему наука оказалась
Все говорят. Как Кива стал кандидатом наук и почему наука оказалась "в ж**е"Власть
Зеленский побывал на позициях ВСУ вблизи Крыма (фото)
Зеленский побывал на позициях ВСУ вблизи Крыма (фото)Власть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять